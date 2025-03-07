Словаки вышли на новые протесты против пророссийской политики Фицо

В пятницу большие толпы людей снова вышли на улицы по всей Словакии, чтобы выразить протест против пророссийской политики премьер-министра Роберта Фицо.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

По словам организаторов протестов, толпы собрались в более чем 40 городах страны и за рубежом.

Протестующие называли Фицо предателем и заявляли, что "Словакия – это Европа". "Позор, позор", – скандировали люди на площади Свободы в Братиславе.

Протест в Братиславе фото: TASR

Фицо, который пережил покушение в мае 2024 года, столкнулся с призывами уйти в отставку из-за своих комментариев относительно будущего членства Словакии в ЕС и НАТО и заявления о том, что Россия имела причины для вторжения в Украину из соображений безопасности.

Протестующие также осудили недавнюю пророссийскую деятельность близких соратников Фицо. В частности – высказывания Эрика Калиняка, который заявил, что Словакия "наконец будет иметь надежного соседа", если российские войска захватят Украину.

Любош Блаха, ведущий член партии Фицо, встретился на этой неделе с Сергеем Нарышкиным, председателем Службы внешней разведки РФ. Во время одной из своих поездок в Москву он заявил, что "Запад проигрывает, а Россия выигрывает".

Взгляды Фицо на Россию резко отличаются от европейского мейнстрима. Он прекратил военную помощь Словакии Украине, раскритиковал санкции ЕС против России и пообещал заблокировать вступление Украины в НАТО.

Он объявил президента Украины Владимира Зеленского врагомпосле того, как Украина прекратила поставки российского газа в Словакию и некоторых других европейских потребителей.