Болтон: Трамп погрожує Росії "порожніми" санкціями

Колишній радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон вважає погрози санкціями президента США на адресу Росії порожніми і каже, що так глава Білого дому нібито намагається продемонструвати "баланс" щодо України і РФ.

Таку думку Болтон висловив в ефірі CNN, пише "Європейська правда".

За його словами, і сам Трампа, і Владімір Путін чудово розуміють, що погрози американського президента ввести санкції та тарифи проти РФ є "абсолютно порожніми".

"Він (Трамп) зробив це, намагаючись продемонструвати хоч якийсь баланс з огляду на те, які речі він говорив про Зеленського та українців", – сказав Болтон.

Аналізуючи погрози Трампа, Болтон відзначив, що російський імпорт до США за 2024 рік склав трохи менше за 3 млрд доларів, що є мізерним у порівнянні з обсягом торгівлі Сполучених Штатів з рештою світу.

Він підкреслив, що за час повномасштабного вторгнення обсяг російського імпорту до США скоротився на 90%. "Тож тарифи не мають ніякого сенсу", – сказав Болтон.

Щодо потенційних нових санкцій, Болтон відзначив, що Росія успішно навчилася обходити обмеження, особливо фінансові.

"Я думаю, Путін чудово розумів, що ця погроза була абсолютно порожньою", – підсумував колишній радник Дональда Трампа.

7 березня Трамп заявив, що розглядає можливість запровадити широкомасштабні санкції та тарифи проти Росії через її триваюче повномасштабне вторгнення в Україну.

Водночас у п’ятницю Трамп заявив, що у питанні врегулювання війни йому легше "мати справу" з Росією, ніж з Україною.

Крім того, він пояснив, чому зупинив поставки військової допомоги Україні.