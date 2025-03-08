Болтон: Трамп угрожает России "пустыми" санкциями

Бывший советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон считает угрозы санкциями президента США в адрес России пустыми и говорит, что так глава Белого дома якобы пытается продемонстрировать "баланс" в отношении Украины и РФ.

Такое мнение Болтон высказал в эфире CNN, пишет "Европейская правда".

По его словам, и сам Трампа, и Владимир Путин прекрасно понимают, что угрозы американского президента ввести санкции и тарифы против РФ являются "абсолютно пустыми".

"Он (Трамп) сделал это, пытаясь продемонстрировать хоть какой-то баланс, учитывая то, какие вещи он говорил о Зеленском и украинцах", – сказал Болтон.

Анализируя угрозы Трампа, Болтон отметил, что российский импорт в США за 2024 год составил чуть менее 3 млрд долларов, что является мизерным по сравнению с объемом торговли Соединенных Штатов с остальным миром.

Он подчеркнул, что за время полномасштабного вторжения объем российского импорта в США сократился на 90%. "Поэтому тарифы не имеют никакого смысла", – сказал Болтон.

Относительно потенциальных новых санкций, Болтон отметил, что Россия успешно научилась обходить ограничения, особенно финансовые.

"Я думаю, Путин прекрасно понимал, что эта угроза была абсолютно пустой", – подытожил бывший советник Дональда Трампа.

7 марта Трамп заявил, что рассматривает возможность ввести широкомасштабные санкции и тарифы против России из-за ее продолжающегося полномасштабного вторжения в Украину.

В то же время в пятницу Трамп заявил, что в вопросе урегулирования войны ему легче "иметь дело" с Россией, чем с Украиной.

Кроме того, он объяснил, почему остановил поставки военной помощи Украине.