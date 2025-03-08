ЗМІ: США думають припинити участь у плануванні військових навчань в Європі

Сполучені Штати повідомили своїм союзникам, що мають намір припинити свою участь у плануванні майбутніх військових навчань в Європі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило шведське видання Expressen з посиланням на джерела.

Стверджуються, що це рішення торкнеться і кількох навчань безпосередньо у Швеції.

За словами джерел, заморожування американської участі не стосується планування навчань, які вже погоджені і будуть проведені в 2025 році.

"Це стосується навчань, які наразі перебувають на "креслярській дошці", тобто трохи пізніше", – сказало одне з джерел видання.

Якщо наміри будуть реалізовані, це означає, що Швеція та інші країни НАТО будуть змушені планувати навчання без американської участі або за участю лише невеликих американських підрозділів.

США хочуть скоротити військові витрати в Європі і спрямувати їх в інше місце. Трамп заявив, що хоче зробити пріоритетом Індо-Тихоокеанський регіон, приділяючи особливу увагу Китаю.

За даними видання The Telegraph, президент США нібито розглядає можливість виведення американських військ з Німеччини і перекидання їх до Угорщини.

А NBC News 6 березня повідомляв, що Трамп розглядає можливість скорочення зобов'язань США перед союзниками по НАТО.