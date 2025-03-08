ЗМІ: Трамп роздумує над виведенням військ США з Німеччини до Угорщини

Президент США Дональд Трамп нібито розглядає можливість виведення американських військ з Німеччини і їх передислокацію до Угорщини.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на джерела повідомляє The Telegraph.

За даними видання, Трамп розглядає можливість виведення близько 35 тисяч військовослужбовців з Німеччини, що потенційно ще більше погіршить відносини між США та Європою.

Президент США, який неодноразово попереджав, що Європа повинна вкладати більше коштів у свою обороноздатність, все більше розчаровується тим, що континент "підштовхує до війни", кажуть джерела, близькі до адміністрації Трампа.

Близько 160 тисяч американських військовослужбовців дислокуються за межами Сполучених Штатів, переважна більшість з них – у Німеччині.

"Трамп розлючений тим, що вони (Європа), схоже, підштовхують до війни", – сказало джерело, близьке до Білого дому.

"Хоча ніяких конкретних оголошень не очікується, американські військові завжди розглядають можливість передислокації військ по всьому світу, щоб найкращим чином протистояти поточним загрозам нашим інтересам", – прокоментував Браян Г'юз, речник Ради національної безпеки США.

Видання The Telegraph довідалося, що Трамп розглядає можливість передислокації військ з Німеччини до Угорщини, яка підтримує тісні відносини з Росією. На екстреному саміті ЄС у Брюсселі в четвер Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, наклав вето на зобов'язання щодо посилення підтримки України, яке було підписано всіма іншими країнами-членами.

Трамп неодноразово критикував країни НАТО за недосягнення поточного двовідсоткового рівня видатків, стверджуючи, що ця диспропорція покладає несправедливий тягар на Сполучені Штати.

Під час свого першого терміну Трамп наказав вивести майже 12 тисяч військовослужбовців з Німеччини, де у США є кілька великих військових об'єктів, в тому числі авіабаза Рамштайн, штаб-квартира Європейського командування Збройних сил США. Але цей крок був зупинений Джо Байденом на тлі широкої критики з боку Конгресу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп розглядає можливість внесення суттєвих змін до політики участі США в НАТО. За словами посадовців, в рамках потенційної зміни політики США можуть не захищати члена НАТО, який зазнав нападу, якщо ця країна не досягла порогового рівня витрат на оборону.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наступного тижня відвідає США.

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