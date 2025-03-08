КС Румунії відхилив дві скарги на повторне висування у президенти одіозного Джорджеску

Конституційний суд з формальних причин відхилив дві скарги стосовно повторного висування ультраправого антизахідного Келіна Джорджеску кандидатом у президенти Румунії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Digi24.

Конституційний суд Румунії відхилив як неприйнятні дві скарги, подані стосовно балотування Джорджеску кандидатом у президенти Румунії на повторних виборах, що пройдуть у травні.

Рішення ухвалили на підставі того, що скарги не відповідали процедурним умовам, передбаченим законодавством. Зокрема, причиною стало те, що ЦВК ще не затвердила кандидатуру Джорджеску.

Одна зі скарг була петицією від громадянського суспільства із закликом до КС переглянути прийнятність висування Джорджеску на таку посаду. Ще одну подав ректор Національного університету політичних студій та публічної адміністрації з аргументами, що погляди Джоржеску несумісні з демократичними цінностями.

Перед початком розгляду під будівлю КС прийшли прихильники Джорджеску.

Центральна виборча комісія буде ухвалювати рішення про затвердження кандидатури Джорджеску у неділю 9 березня.

7 березня Джорджеску, несподіваний переможець скасованого першого туру президентських виборів, офіційно подав заявку на реєстрацію кандидатом на повторних виборах.

Нагадаємо, Конституційний суд Румунії безпрецедентно анулював результати першого туру виборів після того, як з'явилися звинувачення в тому, що Росія провела скоординовану онлайн-кампанію для просування кандидатури Джорджеску.

Минулого місяця прокуратура порушила проти Джорджеску кримінальну справу, звинувативши його в "підбурюванні до дій, спрямованих проти конституційного ладу", підтримці фашистських угруповань і неправдивих деклараціях про фінансування виборчої кампанії та розкриття інформації про активи.

6 березня Європейський суд з прав людини відхилив скаргу Джорджеску на скасування першого туру виборів.