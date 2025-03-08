КС Румынии отклонил две жалобы на повторное выдвижение в президенты одиозного Джорджеску

Конституционный суд по формальным причинам отклонил две жалобы относительно повторного выдвижения ультраправого антизападного Кэлина Джорджеску кандидатом в президенты Румынии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Digi24.

Конституционный суд Румынии отклонил как неприемлемые две жалобы, поданные относительно баллотирования Джорджеску кандидатом в президенты Румынии на повторных выборах, которые пройдут в мае.

Решение приняли на основании того, что жалобы не соответствовали процедурным условиям, предусмотренным законодательством. В частности, причиной стало то, что ЦИК еще не утвердил кандидатуру Джорджеску.

Одна из жалоб была петицией от гражданского общества с призывом к КС пересмотреть приемлемость выдвижения Джорджеску на такую должность. Еще одну подал ректор Национального университета политических студий и публичной администрации с аргументами, что взгляды Джоржеску несовместимы с демократическими ценностями.

Перед началом рассмотрения под здание КС пришли сторонники Джорджеску.

Центральная избирательная комиссия будет принимать решение об утверждении кандидатуры Джорджеску в воскресенье 9 марта.

7 марта Джорджеску, неожиданный победитель отмененного первого тура президентских выборов, официально подал заявку на регистрацию кандидатом на повторных выборах.

Напомним, Конституционный суд Румынии беспрецедентно аннулировал результаты первого тура выборов после того, как появились обвинения в том, что Россия провела скоординированную онлайн-кампанию для продвижения кандидатуры Джорджеску.

В прошлом месяце прокуратура возбудила против Джорджеску уголовное дело, обвинив его в "подстрекательстве к действиям, направленным против конституционного строя", поддержке фашистских группировок и ложных декларациях о финансировании избирательной кампании и раскрытии информации об активах.

6 марта Европейский суд по правам человека отклонил жалобу Джорджеску на отмену первого тура выборов.