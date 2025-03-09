Спікер Сейму Литви назвав помилкою коаліцію з антиукраїнською партією

Спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс заявив, що коаліція із "Зорею Німану", яку очолює відмовий своїми антиукраїнськими і антисемітськими висловлюваннями Ремігіюс Жемайтайтіс, була помилкою.

Про це Скверняліс сказав на з’їзді своєї партії "В ім’я Литви", його цитує Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Він вказав, що проблеми, які були перед укладенням коаліції, наразі лише посилюються.

"Сьогодні я можу лише повторити слова президента – це була помилка. Очевидно, що це була помилка...Три місяці приниження держави, дискредитації оборони, президента, основних напрямів зовнішньої політики – це неприпустимо", – підкреслив спікер литовського Сейму.

Скверняліс сказав, що зараз його партія вирішуватиме, чи залишатися частиною урядової коаліції.

Скандальний Жемайтайтіс останнім часом зазнав критики за свої висловлювання, зокрема, за зневажливі коментарі на адресу України.

Водночас прем'єр Гінтаутас Палуцкас заявляв, що не вважає Жемайтайтіса і його скандальні заяви ключовою проблемою для роботи коаліції.

Читайте також Литва підіграла роспропаганді: як антиукраїнська заява дала старт політичній кризі