Спикер Сейма Литвы назвал ошибкой коалицию с антиукраинской партией ошибкой

Спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что коалиция с "Зарей Немана", которую возглавляет известный своими антиукраинскими и антисемитскими высказываниями Ремигиюс Жемайтайтис, была ошибкой.

Об этом Сквернялис сказал на съезде своей партии "Во имя Литвы", его цитирует Delfi, сообщает "Европейская правда".

Он указал, что проблемы, которые были перед заключением коалиции, пока только усиливаются.

"Сегодня я могу только повторить слова президента – это была ошибка. Очевидно, что это была ошибка... Три месяца унижения государства, дискредитации обороны, президента, основных направлений внешней политики – это недопустимо", – подчеркнул спикер литовского Сейма.

Сквернялис сказал, что сейчас его партия будет решать, оставаться ли частью правительственной коалиции.

Скандальный Жемайтайтис в последнее время подвергся критике за свои высказывания, в частности, за пренебрежительные комментарии в адрес Украины.

В то же время премьер Гинтаутас Палуцкас заявлял, что не считает Жемайтайтиса и его скандальные заявления ключевой проблемой для работы коалиции.

Читайте также Литва подыграла роспропаганде: как антиукраинское заявление дало старт политическому кризису