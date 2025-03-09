Маск считает, что США должны выйти из НАТО

Американский миллиардер Илон Маск, близкий к президенту США Дональду Трампу, считает, что Соединенные Штаты должны выйти из НАТО и не платить за оборону Европы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В ответ на призыв американского сенатора Майка Ли выйти из НАТО Илон Маск ответил в своей соцсети X (Twitter): "Мы действительно должны".

Далее технологический предприниматель написал, что для Америки "нет смысла платить за оборону Европы".

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны платить значительно большие взносы. Он призвал увеличить этот показатель с двух до 5% ВВП.

Некоторые политики из разных стран сомневаются в поддержке НАТО со стороны США, если произойдет худшее. Трамп, однако, заявил журналистам в четверг, что он "не очень уверен", поддержат ли союзники по НАТО Соединенные Штаты, если они подвергнутся нападению.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своих комментариях после саммита лидеров ЕС по безопасности в Брюсселе ответил на сомнения американского президента, подчеркнув, что Франция является "лояльным и преданным союзником".

Неофициально сообщалось, что Трамп обсуждает со своими помощниками пересмотр роли США в НАТО таким образом, чтобы отдать предпочтение членам Альянса, которые тратят на оборону не менее определенного процента своего ВВП.