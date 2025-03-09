ЦИК Румынии отклонил кандидатуру одиозного Джорджеску на выборах президента

Центральное избирательное бюро Румынии решило отклонить кандидатуру Джорджеску на президентских выборах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

"Кандидатура Келина Джорджеску была отклонена решением Центрального избирательного бюро", – говорится в сообщении.

Десять членов комиссии проголосовали против утверждения кандидатуры Джорджеску, четыре были за.

После вердикта ЦИК есть 24-часовой период, в течение которого можно официально подать апелляцию в Конституционный суд, который имеет еще 48 часов для принятия решения. Таким образом, окончательное решение по кандидатуре Джорджеску будет принято КС не позднее вечера среды.

Под стенами ЦИК в это время собрались сторонники Джорджеску, которые агрессивно отреагировали на решение комиссии.

7 марта Джорджеску, неожиданный победитель отмененного первого тура президентских выборов, официально подал заявку на регистрацию кандидатом на повторных выборах.

Напомним, Конституционный суд Румынии беспрецедентно аннулировал результаты первого тура выборов после того, как появились обвинения в том, что Россия провела скоординированную онлайн-кампанию для продвижения кандидатуры Джорджеску.

В прошлом месяце прокуратура возбудила против Джорджеску уголовное дело, обвинив его в "подстрекательстве к действиям, направленным против конституционного строя", поддержке фашистских группировок и ложных декларациях о финансировании избирательной кампании и раскрытии информации об активах.

6 марта Европейский суд по правам человека отклонил жалобу Джорджеску на отмену первого тура выборов.