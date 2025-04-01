Фінляндія закриває останню теплоелектростанцію на вугіллі

Остання вугільна тепло– та електростанція у Фінляндії, що працює в активному режимі, буде остаточно зупинена у вівторок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Цей крок дозволить гельсінській енергетичній групі Helen скоротити свої викиди і покласти край зростанню цін на електроенергію для своїх клієнтів, заявив її генеральний директор.

"Звичайно, ми не можемо сказати, що у Фінляндії більше не буде спалюватися жоден грам вугілля, оскільки існують різні варіанти вирішення кризових ситуацій, але це справді остання вугільна електростанція у Фінляндії, яка щоденно працює", – сказав генеральний директор Helen Оллі Сіркка в інтерв'ю агентству.

Щоб замінити щорічне виробництво 175 МВт електроенергії та 300 МВт тепла на станції в Салмісаарі, яка припиняє свою роботу, Helen буде використовувати електроенергію, відпрацьоване тепло і теплові насоси, а також продовжуватиме спалювати пелети та деревну тріску, повідомили в компанії.

"У довгостроковій перспективі ми маємо намір повністю відмовитися від спалювання", – сказав Сіркка.

Припинення роботи електростанції дозволить Helen скоротити свої викиди вуглекислого газу на 50% порівняно з минулим роком, а загальні викиди Фінляндії – майже на 2%, йдеться в повідомленні.

За останні кілька років у Фінляндії стрімко зросли потужності з виробництва електроенергії та тепла з відновлюваних джерел, таких як вітер і сонце. Це призвело до різкого скорочення використання вугілля після того, як попередній уряд у 2019 році ухвалив закон про заборону використання вугілля з 2029 року.

Нагадаємо, у вересні минулого року Британія припинила виробляти електроенергію з вугілля.

А торік весною Німеччина закрила 7 вугільних електростанцій після закінчення зимового сезону.