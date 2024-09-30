Британія припиняє виробляти електроенергію з вугілля

Велика Британія прощається з вугіллям: після понад 140 років британці припиняють виробляти електроенергію з цієї горючої копалини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Остання вугільна електростанція в Реткліфф-он-Соар, на південний захід від Ноттінгема, у понеділок працює останній день. Це робить Сполучене Королівство першою заможною індустріальною країною, яка поступово відмовилася від вугілля у виробництві електроенергії.

Використання вугільної енергії у Великій Британії почалося, коли перша в світі вугільна електростанція Holborn Viaduct у Лондоні почала виробляти електроенергію в 1882 році.

Реклама:

"Зелені" активісти назвали припинення роботи електростанції великим досягненням уряду у скороченні викидів вуглецю у Британії.

"Сьогоднішнє закриття станції Реткліфф знаменує собою кінець епохи, і вугільники можуть по праву пишатися своєю роботою, яка забезпечує енергією нашу країну вже понад 140 років. Як країна, ми в боргу перед майбутніми поколіннями", – прокоментував міністр енергетики Майкл Шенкс.

170 співробітників станції запрошені зібратися в їдальні в понеділок, де в прямому ефірі з диспетчерської буде показано момент, коли генератори станції вимикаються востаннє.

Вугільна електроенергія становила 80% від усієї електроенергії Великої Британії на початку 1980-х років і 40% – у 2012 році. У 2023 році частка вугілля в енергобалансі становила 1,3%.

Поступова відмова Великої Британії від вугілля у значно більш ранній термін порівняно з Німеччиною можлива, тому що країна продовжує покладатися на атомну енергію.

В уряді Німеччини допустили, що не відмовляться від вугілля в енергетиці до 2030 року.