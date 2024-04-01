Німеччина закрила 7 вугільних електростанцій після закінчення зимового сезону

Виробники електроенергії RWE і LEAG заявили, що сім вугільних електростанцій у Німеччині закрили 31 березня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DW.

Після завершення зимового сезону, на який німецький уряд відновив роботу п'яти вугільних електростанцій та дозволив продовжити експлуатацію ще двох, оператор RWE заявив, що не передбачає жодних порушень у безпеці енергопостачання внаслідок їхнього закриття.

Цей крок означає, що близько 2100 мегаватів потужностей з видобутку бурого вугілля будуть виведені з експлуатації, повідомив оператор енергосистеми.

До кінця червня Міністерство економіки Німеччини має запропонувати заходи для компенсації додаткових викидів парникових газів.

У своїй заяві депутат від проурядової партії "Зелених" Катрін Геннебергер заявила, що закриття електростанцій є "великим успіхом для кліматичної справедливості та відбувається з усвідомленням історичної та глобальної відповідальності за досягнення наших кліматичних цілей".

Раніше повідомляли, що викиди парникових газів у Німеччині за 2023 рік, ймовірно, були найменшими за останні сім десятиліть.

Частка відновлюваних джерел у виробництві електроенергії в Німеччині за 2023-й становила 55%, позначивши перший рік, коли цей показник перевищив 50%.

Нагадаємо, влітку 2023 року у Німеччині викликав критику демонтаж вітрової електростанції, щоб збільшити видобуток вугілля.

Минулого року німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер оголосив, що Німеччина більше не залежить від російського імпорту енергоносіїв.