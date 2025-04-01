Глава МЗС Німеччини приїхала до України з 11-м візитом

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, яка йде у відставку, 1 квітня прибула з 11-м візитом до України – ймовірно, останнім на посаді.

Про це повідомило МЗС Німеччини, пише "Європейська правда".

На вокзалі міністерку зустріли глава МЗС України Андрій Сибіга та посол Німеччини у Києві Мартін Єгер.

фото: DPA

Після прибуття Бербок оголосила, що Німеччина надасть Україні ще 130 мільйонів євро на гуманітарну допомогу та стабілізаційні заходи, інформує МЗС.

"У зв'язку з глухим кутом у відносинах між США і Росією, абсолютно необхідно, щоб ми показали, що ми… стоїмо на боці України і підтримуємо її зараз більше, ніж будь-коли раніше", – прокоментувала візит очільниця німецької дипломатії.

У Києві Бербок зустрінеться з політиками та представниками громадянського суспільства, зазначили в МЗС. Також обговорюватимуться кроки, які Україна робить на шляху до членства в ЄС.

В кінці березня Бербок анонсувала, що Німеччина найближчим часом передасть Україні нові партії озброєнь для того, щоби держава могла боронитися проти нових атак Росії.

Раніше Бербок привітала рішення бюджетного комітету Бундестагу щодо виділення 3 млрд євро додаткової військової допомоги Україні у 2025 році.