Бербок анонсувала нові поставки німецької зброї Україні

Німеччина найближчим часом передасть Україні нові партії озброєнь для того, щоби держава могла боронитися проти нових атак Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка йде у відставку, на пресконференції в Берліні, її слова наводить "Укрінформ".

Вона зазначила, що у найближчі місяці Німеччина надасть Україні додаткові системи протиповітряної оборони, безпілотники та радари.

"Ми знаємо, що справжній мир не приходить через капітуляцію. Ті, хто тиснуть на Україну, щоб вона поступилася, домовляються не про мир, а про чергову ескалацію. Припинення вогню на умовах Путіна було б не завершенням війни, а прелюдією до наступного наступу… Наша відповідь на війну Путіна – мир завдяки силі. Мир через європейську єдність і рішучість", – заявила Бербок.

Вона підкреслила також, що без миру європейські санкції не будуть зняті.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який йде у відставку, також вважає, що знімати санкції з Росії до досягнення миру було б великою помилкою.

Напередодні Бербок привітала рішення бюджетного комітету Бундестагу щодо виділення 3 млрд євро додаткової військової допомоги Україні у 2025 році.