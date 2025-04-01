Глава МИД Германии приехала в Украину с 11-м визитом

Глава МИД Германии Анналена Бербок, которая уходит в отставку, 1 апреля прибыла с 11-м визитом в Украину – вероятно, последним в должности.

Об этом сообщил МИД Германии, пишет "Европейская правда".

На вокзале министра встретили глава МИД Украины Андрей Сибига и посол Германии в Киеве Мартин Йегер.

фото: DPA

По прибытии Бербок объявила, что Германия предоставит Украине еще 130 миллионов евро на гуманитарную помощь и стабилизационные мероприятия, информирует МИД.

"В связи с тупиком в отношениях между США и Россией, абсолютно необходимо, чтобы мы показали, что мы... стоим на стороне Украины и поддерживаем ее сейчас больше, чем когда-либо прежде", – прокомментировала визит глава немецкой дипломатии.

В Киеве Бербок встретится с политиками и представителями гражданского общества, отметили в МИД. Также будут обсуждаться шаги, которые Украина делает на пути к членству в ЕС.

В конце марта Бербок анонсировала, что Германия в ближайшее время передаст Украине новые партии вооружений для того, чтобы государство могло защищаться против новых атак России.

Ранее Бербок приветствовала решение бюджетного комитета Бундестага о выделении 3 млрд евро дополнительной военной помощи Украине в 2025 году.