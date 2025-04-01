У Польщі висунули звинувачення 43 росіянам у справі Смоленської трагедії

У результаті розслідування Смоленської катастрофи польська прокуратура вирішила висунути звинувачення 43 російським експертам, які займалися розтином тіл жертв трагедії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації TVN 24.

Прокуратура має намір клопотати про розшук понад 40 російських судово-медичних експертів, які готували висновки після розтину тіл жертв катастрофи. Про це розповів прокурор Кшиштоф Шварц, який очолює слідчу групу Національної прокуратури, що розслідує Смоленську катастрофу.

"Розслідування за фактом засвідчення неправди російськими експертами-генетиками та судово-медичними експертами є одним з кількох важливих так званих смоленських розслідувань. Ми без жодних сумнівів встановили, що у висновках судово-медичної експертизи про розтин жертв катастрофи… містилася велика кількість неправдивої інформації", – заявив Шварц агентству PAP.

Він також повідомив, що в результаті 43 російським експертам висунули звинувачення, яке стосується 61 розтину жертв авіакатастрофи.

Незважаючи на запит польської прокуратури про правову допомогу у цій справі, росіяни заявили, що не будуть співпрацювати.

"Тому я думаю, що ми будемо звертатися до суду з клопотанням про видачу ордера на розшук, який необхідний для того, щоб… розпочати міжнародний розшук. Не можна залишати це провадження у такій невизначеності", – підкреслив прокурор Шварц.

10 квітня 2010 року в авіакатастрофі Ту-154М під Смоленськом загинуло 96 осіб, у тому числі президент Польщі Лех Качинський і його дружина Марія. Польська делегація прямувала на урочистості з нагоди 70-ї річниці Катинського розстрілу.

Нагадаємо, в грудні 2023 року новий уряд Польщі розпорядився ліквідувати підкомісію з повторного розслідування Смоленської катастрофи стверджуючи, що та не має нічого спільного з поясненням причин катастрофи, але має "багато спільного з політикою".

Детальніше про розслідування цієї справи читайте у статті Вбивство президента Польщі: що показав звіт щодо Смоленської катастрофи 2010 року.