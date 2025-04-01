В Польше выдвинули обвинения 43 россиянам по делу Смоленской трагедии

В результате расследования Смоленской катастрофы польская прокуратура решила предъявить обвинения 43 российским экспертам, которые занимались вскрытием тел жертв трагедии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации TVN 24.

Прокуратура намерена ходатайствовать о розыске более 40 российских судебно-медицинских экспертов, которые готовили выводы после вскрытия тел жертв катастрофы. Об этом рассказал прокурор Кшиштоф Шварц, который возглавляет следственную группу Национальной прокуратуры, расследующую Смоленскую катастрофу.

"Расследование по факту засвидетельствования лжи российскими экспертами-генетиками и судебно-медицинскими экспертами является одним из нескольких важных так называемых смоленских расследований. Мы без всяких сомнений установили, что в выводах судебно-медицинской экспертизы о вскрытии жертв катастрофы... содержалось большое количество ложной информации", – заявил Шварц агентству PAP.

Он также сообщил, что в результате 43 российским экспертам предъявили обвинение, которое касается 61 вскрытия жертв авиакатастрофы.

Несмотря на запрос польской прокуратуры о правовой помощи в этом деле, россияне заявили, что не будут сотрудничать.

"Поэтому я думаю, что мы будем обращаться в суд с ходатайством о выдаче ордера на розыск, который необходим для того, чтобы... начать международный розыск. Нельзя оставлять это производство в такой неопределенности", – подчеркнул прокурор Шварц.

10 апреля 2010 года в авиакатастрофе Ту-154М под Смоленском погибло 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский и его жена Мария. Польская делегация направлялась на торжества по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела.

Напомним, в декабре 2023 года новое правительство Польши распорядилось ликвидировать подкомиссию по повторному расследованию Смоленской катастрофы утверждая, что та не имеет ничего общего с объяснением причин катастрофы, но имеет "много общего с политикой".

Подробнее о расследовании этого дела читайте в статье Убийство президента Польши: что показал отчет по Смоленской катастрофе 2010 года.