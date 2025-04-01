Розшукуваний Додік показався у Москві

Лідер боснійських сербів Мілорад Додік, якого звинувачують у посяганні на конституційний лад і який виїхав за кордон, показався в російській столиці Москві.

Відео він опублікував у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Додік з’явився у Москві на тлі того, що суд у Боснії видав міжнародний ордер на його арешт.

"Я прибув до Москви. Кожен свій візит сюди я починаю з відвідування могили Невідомого солдата", – написав він.

➡️ Стигао сам у Москву. Сваки мој боравак овдjе почињем посјетом споменику Незнаном јунаку како бих одао пошту 28 милиона страдалих Руса у Другом свјетском рату.



➡️ Овдjе ћу бити поново 9. маја на позив предсједника Руске Федерације Владимира Путина на обиљежавању 80. гoдишњице… pic.twitter.com/CMd5jqYda8 – Милорад Додик (@MiloradDodik) March 31, 2025

У своєму дописі Додік також зазначив, що повернеться до Москви 9 травня, "щоб відзначити 80-ту річницю перемоги над фашизмом, в якій російський і сербський народи постраждали найбільше".

А в опублікованому відео Додік розхвалює господаря Кремля Владіміра Путіна, заявляючи, що "те, що він зробив для відродження Росії, вдалося лише рідкісним людям в історії".

Далі він розкритикував "глобалістську еліту, яка прагнула до фрагментації самої Росії".

Додік, президент Республіки Сербської, ентитету у складі Боснії і Герцеговини, спровокував найсерйознішу кризу з часів війни 1990-х років після того, як був засуджений на рік ув'язнення і дістав заборону займатися політикою на шість років за ігнорування рішень міжнародного посланника з питань миру.

Додік, давній проросійський прихильник відокремлення від Боснії, ініціював законодавство, що забороняє державним судовим органам і поліції діяти в сербському регіоні, але конституційний суд Боснії тимчасово призупинив його дію.

Всупереч внутрішньому ордеру на арешт, минулого тижня він перетнув кордон сусідньої Сербії, а згодом вирушив до Ізраїлю, де взяв участь у конференції з питань антисемітизму в Єрусалимі.

Державний суд Боснії повідомив, що міжнародний ордер також був виданий на арешт Ненада Стевандича, спікера парламенту Сербської Республіки, який виїхав до Сербії, але зараз повернувся до Боснії. Ордери знаходяться в міжнародній поліції Інтерполу, йдеться в заяві суду.

Додік каже, що звинувачення проти нього безглузді, оскільки є політично мотивованими.

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