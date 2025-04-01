Разыскиваемый Додик показался в Москве

Лидер боснийских сербов Милорад Додик, обвиняемый в посягательстве на конституционный строй и выехавший за границу, показался в российской столице Москве.

Видео он опубликовал у себя в Х, сообщает "Европейская правда".

Додик появился в Москве на фоне того, что суд в Боснии выдал международный ордер на его арест.

"Я прибыл в Москву. Каждый свой визит сюда я начинаю с посещения могилы Неизвестного солдата", – написал он.

➡️ Стигао сам у Москву. Сваки мој боравак овдjе почињем посјетом споменику Незнаном јунаку како бих одао пошту 28 милиона страдалих Руса у Другом свјетском рату.



➡️ Овдjе ћу бити поново 9. маја на позив предсједника Руске Федерације Владимира Путина на обиљежавању 80. гoдишњице… pic.twitter.com/CMd5jqYda8 – Милорад Додик (@MiloradDodik) March 31, 2025

В своем посте Додик также отметил, что вернется в Москву 9 мая, "чтобы отметить 80-ю годовщину победы над фашизмом, в которой русский и сербский народы пострадали больше всего".

А в опубликованном видео Додик расхваливает хозяина Кремля Владимира Путина, заявляя, что "то, что он сделал для возрождения России, удалось лишь редким людям в истории".

Далее он раскритиковал "глобалистскую элиту, которая стремилась к фрагментации самой России".

Додик, президент Республики Сербской, энтитета в составе Боснии и Герцеговины, спровоцировал самый серьезный кризис со времен войны 1990-х годов после того, как был осужден на год заключения и получил запрет заниматься политикой на шесть лет за игнорирование решений международного посланника по вопросам мира.

Додик, давний пророссийский сторонник отделения от Боснии, инициировал законодательство, запрещающее государственным судебным органам и полиции действовать в сербском регионе, но конституционный суд Боснии временно приостановил его действие.

Вопреки внутреннему ордеру на арест, на прошлой неделе он пересек границу соседней Сербии, а затем отправился в Израиль, где принял участие в конференции по вопросам антисемитизма в Иерусалиме.

Государственный суд Боснии сообщил, что международный ордер также был выдан на арест Ненада Стевандича, спикера парламента Сербской Республики, который выехал в Сербию, но сейчас вернулся в Боснию. Ордера находятся в международной полиции Интерпола, говорится в заявлении суда.

Додик говорит, что обвинения против него бессмысленны, поскольку являются политически мотивированными.

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