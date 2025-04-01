Частину українських біженців позбавлять безкоштовного проїзду в транспорті Таллінна

З 1 травня українські військові біженці, які не є зареєстрованими жителями естонської столиці Таллінна, не матимуть права безкоштовного проїзду в громадському транспорті міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Можливість безкоштовно їздити в громадському транспорті влада Таллінна надала українським біженцям 3 березня 2022 року. Однак тепер постанову буде скасовано.

Підставою для визнання недійсним розпорядження є той факт, що у більшості військових біженців, які проживають у Таллінні, на сьогоднішній день є офіційна реєстрація в столиці.

"Для зареєстрованих мешканців Таллінна діє право на безоплатне користування громадським транспортом, тому немає необхідності зберігати окреме право на безоплатний проїзд саме для військових біженців у громадському транспорті столиці", – зазначено в пояснювальній записці до розпорядження місцевої влади.

Нова постанова набере чинності з 1 травня 2025 року, щоб забезпечити достатній проміжок часу для повідомлення про зміни та адаптації до них", додали представники влади Таллінна.

Нещодавно румунський уряд продовжив до 31 грудня 2025 року гуманітарну підтримку та допомогу людям вразливих категорій, які виїхали із зони збройного конфлікту в Україні.

Повідомляли також, що влада Амстердама протягом останніх кількох тижнів змушена відмовляти українським біженцям, оскільки в місті для них не вистачає місця.