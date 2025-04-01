Часть украинских беженцев лишат бесплатного проезда в транспорте Таллинна

С 1 мая украинские военные беженцы, которые не являются зарегистрированными жителями эстонской столицы Таллинна, не будут иметь права бесплатного проезда в общественном транспорте города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Возможность бесплатно ездить в общественном транспорте власти Таллинна предоставили украинским беженцам 3 марта 2022 года. Однако теперь постановление будет отменено.

Основанием для признания недействительным распоряжения является тот факт, что у большинства военных беженцев, проживающих в Таллинне, на сегодняшний день есть официальная регистрация в столице.

"Для зарегистрированных жителей Таллинна действует право на бесплатное пользование общественным транспортом, поэтому нет необходимости сохранять отдельное право на бесплатный проезд именно для военных беженцев в общественном транспорте столицы", – указано в пояснительной записке к распоряжению местных властей.

Новое постановление вступит в силу с 1 мая 2025 года, чтобы обеспечить достаточный промежуток времени для сообщения об изменениях и адаптации к ним", добавили представители власти Таллинна.

Недавно румынское правительство продлило до 31 декабря 2025 года гуманитарную поддержку и помощь людям уязвимых категорий, которые выехали из зоны вооруженного конфликта в Украине.

Сообщалось также, что власти Амстердама в течение последних нескольких недель вынуждены отказывать украинским беженцам, поскольку в городе для них не хватает места.