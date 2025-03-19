Амстердам відмовляє українським біженцям через брак місць для притулку

Влада Амстердама протягом останніх кількох тижнів змушена відмовляти українським біженцям, оскільки в місті для них не вистачає місця.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NL Times.

За останні кілька тижнів Амстердам відмовив десяткам українців у наданні притулку. Їхнє переселення в інші міста неможливе через те, що по всій країні є лише 35 місць для надання притулку, каже місцева влада.

Представник влади Амстердама Рутгер Грут Вассінк заявив, що таким чином "ми відмовляємося від українського народу".

За його словами, центральний уряд Нідерландів робить недостатньо для того, щоб допомогти муніципалітетам у питанні розміщення українських біженців і недавно зменшив суму, яку міська влада отримує на день на розміщення одного українця, з 61 до 44 євро.

Вассінк закликав міністерку притулку та міграції Нідерландів Маржолейн Фабер взяла на себе відповідальність за це питання.

У лютому Фабер говорила, що українці, які працюють в країні, платять податки і таким чином "роблять максимальний внесок", повинні отримати можливість залишитися в Нідерландах довше.

Станом на листопад 2024 року в Нідерландах були працевлаштовані майже 60% біженців з України.