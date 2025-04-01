73% українців вважають поганим для України, що Трамп став президентом США

73% опитаних українців назвали поганим для нашої держави те, що Дональд Трамп став президентом США.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", свідчить опитування КМІС, проведене 12-22 березня.

Соціологічна служба відзначає, що у грудні 2024 року 54% українців вважали, що перемога Дональда Трампа на виборах у США є загалом доброю для України. Проте в березні 2025 року так думають лише 19%.

Натомість частка тих, хто вважає, що для України президентство Трампа є поганим, зросла з 21% у грудні 2024 року до 73% у березні 2025 року.

Крім того, за даними КМІС, 55% українців вважають, що при президенті Трампі можна розраховувати скоріше на досягнення несправедливого, ніж справедливого миру в Україні.

А 67% переконані, що США втомилися від України і тиснуть для поступок.