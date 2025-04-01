73% українців вважають поганим для України, що Трамп став президентом США
Новини — Вівторок, 1 квітня 2025, 11:48 —
73% опитаних українців назвали поганим для нашої держави те, що Дональд Трамп став президентом США.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", свідчить опитування КМІС, проведене 12-22 березня.
Соціологічна служба відзначає, що у грудні 2024 року 54% українців вважали, що перемога Дональда Трампа на виборах у США є загалом доброю для України. Проте в березні 2025 року так думають лише 19%.
Натомість частка тих, хто вважає, що для України президентство Трампа є поганим, зросла з 21% у грудні 2024 року до 73% у березні 2025 року.
Крім того, за даними КМІС, 55% українців вважають, що при президенті Трампі можна розраховувати скоріше на досягнення несправедливого, ніж справедливого миру в Україні.
А 67% переконані, що США втомилися від України і тиснуть для поступок.