67% українців вважають, що США втомилися від України і тиснуть для поступок

Адміністрація президента США Дональда Трампа досить рішуче цементує несхвальне сприйняття Сполучених Штатів серед українців.

Це випливає з опитувань, проведених КМІС, пише "Європейська правда".

За даними опитування, що провели з 12 по 22 березня, 67% опитаних українців вважають, що Сполучені Штати втомилися від України і тиснуть для поступок. Тільки 24% опитаних відзначили, що США є союзником України, який хоче прийнятного миру.

В опитуванні, проведеному трохи раніше – з 4 лютого по 4 березня, – 48% українців вважали, що США втомилися і тиснуть для поступок.

Натомість, коли те саме запитання поставили щодо Європи, то 64% респондентів назвали її союзником України, який хоче миру на прийнятних умовах. Протилежної думки були 28% опитаних.

Як коментує виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, тектонічні зміни в зовнішній політиці США та зміни в риториці та діях офіційних осіб США є особливо болючими для українців, які перебувають у кривавій війні.

"В Україні і до 2025 року відчувалося певне розчарування діями США, а адміністрація Дональда Трампа досить рішуче цементує несхвальне сприйняття США", – відзначив Грушецький.

При цьому важливо, що наразі таке сприйняття не перекидається на Європу і остання продовжує переважно сприйматися як партнер і союзник України.

"Утім, у разі недостатньо сильних кроків з боку Європи та, зокрема, у разі відсутності достатнього прогресу щодо вступу України до ЄС, серед українців можуть розвинутися і фрустрація, і зрештою – антизахідні настрої. Цей сценарій буде сильним і руйнівним потрясінням як для України, так і для Європи та всього Західного світу", – коментує Грушецький.

Крім того, за даними КМІС, 55% українців вважають, що при президенті США Дональді Трампі можна розраховувати скоріше на досягнення несправедливого, ніж справедливого миру в Україні.

Нагадаємо, на вихідних Трамп сказав в інтерв'ю NBC News, що якщо Росія не погодиться піти на угоду про припинення вогню, то він запровадить вторинні тарифи на російську нафту.