73% украинцев считают плохим для Украины, что Трамп стал президентом США

73% опрошенных украинцев назвали плохим для нашего государства то, что Дональд Трамп стал президентом США.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", свидетельствует опрос КМИС, проведенный 12-22 марта.

Социологическая служба отмечает, что в декабре 2024 года 54% украинцев считали, что победа Дональда Трампа на выборах в США является в целом хорошей для Украины. Однако в марте 2025 года так думают только 19%.

А вот доля тех, кто считает, что для Украины президентство Трампа является плохим, выросла с 21% в декабре 2024 года до 73% в марте 2025 года.

Кроме того, по данным КМИС, 55% украинцев считают, что при президенте Трампе можно рассчитывать скорее на достижение несправедливого, чем справедливого мира в Украине.

А 67% убеждены, что США устали от Украины и давят для уступок.