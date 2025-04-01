Більшість українців не вірять у справедливий мир при Трампі

Абсолютна більшість українців вважають, що при президенті США Дональді Трампі можна розраховувати скоріше на досягнення несправедливого, ніж справедливого миру в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать опитування КМІС.

У рамках кількох опитувань протягом останнього часу респондентам ставили запитання, чи може Україна розраховувати на справедливий мир при президенті Трампі. Примітно, що у грудні 2024 року українці мали обережні та навіть стримано оптимістичні оцінки, а з лютого 2025 року відбулося значне погіршення настроїв.

У грудні 2024 року 31% вважали, що при Трампі Україна може розраховувати на скоріше чи зовсім несправедливий мир.

У період між 14 лютого та 4 березня 2025 року частка тих, хто говорить про очікування скоріше чи зовсім несправедливого миру, зросла до 58%.

Між 12 та 22 березня кількість українців з такою оцінкою зменшилась, та все одно більшість висловлюють критичні міркування – 55%.

Наразі, за останніми даними, лише 18% очікують на скоріше чи повністю справедливий мир, а ще 21% респондентів вважають, що він буде почасти справедливим, почасти – ні.

Нагадаємо, на вихідних Трамп сказав в інтерв'ю NBC News, що якщо Росія не погодиться піти на угоду про припинення вогню, то він запровадить вторинні тарифи на російську нафту.

Трамп також заявив, що для Росії існує "психологічний дедлайн" того, коли вона повинна дати згоду на повне припинення вогню в Україні.