В Італії і Німеччині пройшли рейди проти впливового мафіозного клану

В Італії та Німеччині паралельно провели рейди проти італійського мафіозного клану "Ндрангета", затримано десятки підозрюваних.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Рейди пройшли в Італії та чотирьох федеральних землях Німеччини – Баден-Вюртенберг, Рейнланд-Пфальц, Північний Рейн-Вестфалія і Саар. В операції брали участь кілька сотень правоохоронців.

Італійська поліція заявила про затримання 29 осіб, з яких 20 – на території Італії.

Навесні минулого року, за даними німецької поліції, у землі Баден-Вюртенберг було близько 170 осіб, яких підозрювали у причетності до італійських мафіозних кланів.

У лютому на італійському острові Сицилія пройшов масштабний рейд правоохоронців проти мафіозного клану Cosa Nostra, під час нього затримали понад 180 осіб.

На початку 2025 року Європейський суд з прав людини засудив Італію за нездатність впоратися з утилізацією токсичних відходів, які скидають мафіозні угруповання в її південному регіоні Кампанія.