В Италии и Германии прошли рейды против влиятельного мафиозного клана

В Италии и Германии параллельно провели рейды против итальянского мафиозного клана "Ндрангета", задержаны десятки подозреваемых.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Рейды прошли в Италии и четырех федеральных землях Германии – Баден-Вюртенберг, Рейнланд-Пфальц, Северный Рейн-Вестфалия и Саар. В операции участвовали несколько сотен правоохранителей.

Итальянская полиция заявила о задержании 29 человек, из которых 20 – на территории Италии.

Весной прошлого года, по данным немецкой полиции, в земле Баден-Вюртенберг было около 170 человек, которых подозревали в причастности к итальянским мафиозным кланам.

В феврале на итальянском острове Сицилия прошел масштабный рейд правоохранителей против мафиозного клана Cosa Nostra, во время него задержали более 180 человек.

В начале 2025 года Европейский суд по правам человека осудил Италию за неспособность справиться с утилизацией токсичных отходов, которые сбрасывают мафиозные группировки в ее южном регионе Кампания.