ЄСПЛ визнав Італію відповідальною за токсичні відходи, які скидає мафія

Європейський суд з прав людини засудив Італію за нездатність впоратися з утилізацією токсичних відходів, які скидають мафіозні угруповання в її південному регіоні Кампанія.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Позов до ЄСПЛ проти італійського уряду подав 41 громадянин Італії з Кампанії, а також п'ять регіональних організацій.

Суд одноголосно постановив, що Італія порушила статтю 2 Європейської конвенції з прав людини про право на життя, не відреагувавши належним чином на скидання токсичних відходів.

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"Італійська держава не змогла впоратися з такою серйозною ситуацією з необхідною ретельністю і швидкістю, незважаючи на те, що знала про проблему протягом багатьох років, зокрема, в оцінці проблеми, запобіганні її продовженню та інформуванні постраждалої громадськості", – йдеться в рішенні.

ЄСПЛ дав Італії два роки на вирішення ситуації в регіоні, де проживають майже три мільйони людей і де спостерігається зростання рівня захворюваності на рак.

Десятиліттями промислові відходи, передусім з північної Італії, спалювалися просто неба на величезній території Кампанії, яка отримала назву "Трикутник смерті".

Замість того, щоб оплачувати легальну, але дорогу утилізацію відходів, компанії платили місцевій мафії за частину вартості, щоб вона скидала їх у поля, колодязі та озера.

В аналогічному позові 19 жителів Неаполя Європейський суд з прав людини так само визнав Італію винною в нездатності вирішити проблему відходів.

В останньому рішенні в четвер ЄСПЛ ухвалив, що протягом двох років, за які Італія має розробити свою стратегію, розгляд 36 аналогічних заяв від близько 4700 заявників буде відкладено.