В Ісландії почав вивергатися вулкан, евакуйовані люди

У вівторок на південь від столиці Ісландії Рейк’явіка почалося виверження вулкана, що спричинило евакуацію людей.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує агентство Reuters.

Ісландія стала свідком 11 вивержень на південь від Рейк'явіка з 2021 року – сплячі геологічні системи реактивувалися після приблизно 800 років перерви.

"Попередження: почалося виверження", – йдеться в повідомленні ісландського метеорологічного бюро.

За кілька годин до початку виверження екстрені служби евакуювали людей із розташованого неподалік спа-центру "Блакитна лагуна", а також мешканців рибальського містечка Гріндавік. Геологи раніше попереджали про неминучість виверження.

Кадри виверження, зроблені з дрона фото: RUV

Виверження поки не зачепило безпосередньо столицю Рейк’явік і не спричинило значного розсіювання попелу в стратосфері, що дозволило уникнути перебоїв у повітряному русі.

Ісландські експерти прогнозують, що так звані тріщинні виверження, які характеризуються витіканням лави з довгих тріщин у земній корі, а не з одного вулканічного отвору, можуть виникати протягом десятиліть або навіть століть.

Виверження в січні 2024 року пошкодило будинки і дороги в Гріндавіку, спричинивши тоді масову евакуацію, хоча деякі мешканці згодом повернулися.

Під час одного з вивержень минулого року лава заповзла на паркінг для відвідувачів "Блакитної лагуни".