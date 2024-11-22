В Ісландії лава від виверження заповзла на паркінг для відвідувачів Блакитної лагуни

Лава від виверження на півдні Ісландії, що почалося пізно ввечері 20 листопада, поширилася на територію великого паркувального майданчика для відвідувачів всесвітньо відомої Блакитної лагуни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RUV.

Язик лави, що пішов у бік Блакитної лагуни, заповз на територію паркінгу для тисяч туристів, які приїздять на цей об’єкт, та заблокував невелику службову будівлю.

RÚV – Víðir Hólm Ólafsson

Вдень 21 листопада фахівці обслуговуючої компанії та експерти квапливо працювали над інженерними рішеннями для того, щоб захистити під’їзди до головних будівель Блакитної лагуни.

Реклама:

Загалом інтенсивність виверження майже не змінилася, лава продовжує витікати з трьох кратерів 3-кілометрової тріщини.

Нагадаємо, виверження почалося пізно ввечері 20 листопада у тому ж районі на півострові Рейк’янес, де й усі попередні епізоди за останній рік. У зв’язку з виверженням оголосили евакуацію з Блакитної Лагуни та містечка Гріндавік, яке лишилося майже без мешканців після попередніх вивержень.

Масштаби виверження суттєво менші, аніж під час попереднього епізоду у серпні. Під ранок інтенсивність вже почала зменшуватися.

Це виверження є вже сьомим на півострові з грудня 2023 року, попередні були у серпні та червні.

Відновлення вулканічної активності на півострові після приблизно 800-річної паузи поставило під питання подальше існування Гріндавіка. Містечко, де до вивержень проживало 4000 людей, постраждало від лави та підземних поштовхів, що супроводжують вулканічну активність.