В Исландии начал извергаться вулкан, эвакуированы люди

Во вторник к югу от столицы Исландии Рейкьявика началось извержение вулкана, что повлекло эвакуацию людей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует агентство Reuters.

Исландия стала свидетелем 11 извержений к югу от Рейкьявика с 2021 года – спящие геологические системы реактивировались после примерно 800 лет перерыва.

"Предупреждение: началось извержение", – говорится в сообщении исландского метеорологического бюро.

За несколько часов до начала извержения экстренные службы эвакуировали людей из расположенного неподалеку спа-центра "Голубая лагуна", а также жителей рыбацкого городка Гриндавик. Геологи ранее предупреждали о неизбежности извержения.

Кадры извержения, сделанные с дрона фото: RUV

Извержение пока не затронуло непосредственно столицу Рейкьявик и не вызвало значительного рассеивания пепла в стратосфере, что позволило избежать перебоев в воздушном движении.

Исландские эксперты прогнозируют, что так называемые трещинные извержения, которые характеризуются вытеканием лавы из длинных трещин в земной коре, а не из одного вулканического отверстия, могут возникать в течение десятилетий или даже веков.

Извержение в январе 2024 года повредило дома и дороги в Гриндавике, вызвав тогда массовую эвакуацию, хотя некоторые жители впоследствии вернулись.

Во время одного из извержений в прошлом году лава заползла на паркинг для посетителей "Голубой лагуны".