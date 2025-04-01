Чому вирок проти Ле Пен є небезпечним для Франції

31 березня у Франції відбувся справжній політичний землетрус, який напевно матиме довготривалі наслідки.

Паризький кримінальний суд виніс вирок лідерці ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, визнавши її винною в розкраданні публічних коштів (а точніше – коштів ЄС). Оголошений вирок передбачає чотири роки позбавлення волі, включаючи два роки реального терміну покарання з відбуванням під домашнім арештом з електронним браслетом.

Також Марін Ле Пен має сплатити штраф у розмірі 100 тисяч євро. Але головне покарання – її на п'ять років позбавлено права обиратися на державні посади.

Про деталі справи, а також про її можливі наслідки, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Приємно, проте небезпечно: які наслідки матиме вирок для "подруги Путіна" Марін Ле Пен. Далі – стислий її виклад.

Йдеться про фіктивні трудові контракти, які Марін Ле Пен, перебуваючи на посаді депутата Європейського парламенту, а також її колеги-представники партії "Національний фронт" (попередня назва "Національного об’єднання") укладали у 2004-2016 роках зі своїми помічниками.

Робота помічників фінансувалася з бюджету Європарламенту, натомість передбачалося, що вони мають сприяти виконанню євродепутатами своїх службових обов’язків. Однак замість цього найняті співробітники де-факто працювали на інтереси партії, в тому числі обіймаючи посади в її виборчих штабах.

Варто зазначити, що від початку відкриття судових слухань у цій справі Марін Ле Пен фактично не займалася спростуванням цих звинувачень. Настільки очевидними були ці порушення, що оскаржувати їх не було жодного сенсу.

Але вона робила ставку на доведення політичного характеру справи.

Її метою було обмежити вирок штрафом, можливо – умовним покаранням. Проте не забороною на політичну діяльність.

Натомість прокуратура вимагала для Ле Пен п'ять років ув'язнення (з яких три роки умовно), штраф у розмірі 300 тисяч євро та п'ять років позбавлення права обиратися на державні посади.

Як бачимо, хоча суд лише частково задовольнив ці вимоги, проте найболючіша частина покарання була схвалена повною мірою.

При тому колеги Ле Пен, щодо яких були висунуті аналогічні звинувачення, отримали набагато м’якіші покарання.

Така істотна відмінність у покаранні за аналогічне порушення стала для багатьох доказом політичного підґрунтя вироку.

І цей аргумент напевно буде використовувати юридична команда Ле Пен під час підготовки апеляції.

Якщо сподіватися на повне скасування вироку особливих підстав немає, то мета скасувати чи принаймні скоротити заборону на участь у виборах видається посильним завданням.

"Сьогодні несправедливо засуджено не лише Марін Ле Пен: страчено французьку демократію", – заявив Жордан Барделла, голова "Національного об'єднання", який може замінити Ле Пен на наступних президентських виборах.

Аналогічні оцінки пролунали від багатьох ультраправих політиків, і не лише французьких.

Реакція ультраправих політиків не дивує. Проте з обережною критикою вироку виступили і багато інших політиків. А деякі французькі оглядачі назвали це рішення "судовим переворотом".

Наступні два роки можуть виявитися досить непростими для Франції.

Судове рішення щодо Ле Пен істотно збільшує ймовірність відставки уряд.

Проте відставка уряду і дострокові парламентські вибори – далеко не гірше, що може статися із французькою політикою. Нинішнє судове рішення може дати старт процесу "трампізації" Франції.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Приємно, проте небезпечно: які наслідки матиме вирок для "подруги Путіна" Марін Ле Пен.