Почему приговор против Ле Пен опасен для Франции

31 марта во Франции произошло настоящее политическое землетрясение, которое наверняка будет иметь долговременные последствия.

Парижский уголовный суд вынес приговор лидеру ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, признав ее виновной в хищении публичных средств (а точнее – средств ЕС). Объявленный приговор предусматривает четыре года лишения свободы, включая два года реального срока наказания с отбыванием под домашним арестом с электронным браслетом.

Также Марин Ле Пен должна заплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Но главное наказание – она на пять лет лишена права избираться на государственные должности.

О деталях дела, а также о его возможных последствиях, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Приятно, но опасно: какие последствия будет иметь приговор для "подруги Путина" Марин Ле Пен. Далее – краткое ее изложение.

Речь идет о фиктивных трудовых контрактах, которые Марин Ле Пен, находясь на должности депутата Европейского парламента, а также ее коллеги-представители партии "Национальный фронт" (предыдущее название "Национального объединения") заключали в 2004-2016 годах со своими помощниками.

Работа помощников финансировалась из бюджета Европарламента, зато предполагалось, что они должны способствовать выполнению евродепутатами своих служебных обязанностей. Однако вместо этого нанятые сотрудники де-факто работали на интересы партии, в том числе занимая должности в ее избирательных штабах.

Стоит отметить, что с начала открытия судебных слушаний по этому делу Марин Ле Пен фактически не занималась опровержением этих обвинений. Настолько очевидными были эти нарушения, что оспаривать их не было никакого смысла.

Но она делала ставку на доказательство политического характера дела.

Ее целью было ограничить приговор штрафом, возможно – условным наказанием. Однако не запретом на политическую деятельность.

Зато прокуратура требовала для Ле Пен пять лет заключения (из которых три года условно), штраф в размере 300 тысяч евро и пять лет лишения права избираться на государственные должности.

Как видим, хотя суд лишь частично удовлетворил эти требования, однако самая болезненная часть наказания была одобрена в полной мере.

При этом коллеги Ле Пен, в отношении которых были выдвинуты аналогичные обвинения, получили гораздо более мягкие наказания.

Такое существенное различие в наказании за аналогичное нарушение стало для многих доказательством политической подоплеки приговора.

И этот аргумент наверняка будет использовать юридическая команда Ле Пен при подготовке апелляции.

Если надеяться на полную отмену приговора особых оснований нет, то цель отменить или хотя бы сократить запрет на участие в выборах представляется посильной задачей.

"Сегодня несправедливо осуждена не только Марин Ле Пен: казнена французская демократия", – заявил Жордан Барделла, глава "Национального объединения", который может заменить Ле Пен на следующих президентских выборах.

Аналогичные оценки прозвучали от многих ультраправых политиков, и не только французских.

Реакция ультраправых политиков не удивляет. Однако с осторожной критикой приговора выступили и многие другие политики. А некоторые французские обозреватели назвали это решение "судебным переворотом".

Следующие два года могут оказаться довольно непростыми для Франции.

Судебное решение по Ле Пен существенно увеличивает вероятность отставки правительства.

Однако отставка правительства и досрочные парламентские выборы – далеко не худшее, что может произойти с французской политикой. Нынешнее судебное решение может дать старт процессу "трампизации" Франции.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Приятно, но опасно: какие последствия будет иметь приговор для "подруги Путина" Марин Ле Пен.