У Нідерландах наблизились до рішення про розширення заборони феєрверків 

Парламент Нідерландів наблизився до рішення про загальну заборону на використання феєрверків – за цей крок виступають вже більшість депутатів.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Переважна більшість депутатів Палати представників підтримують загальну заборону на феєрверки – за це готові голосувати 94 парламентарі.

До цієї групи тепер приєдналася і урядова політсила "Новий суспільний договір" (NSC), ухваливши відповідне рішення на засіданні фракції. Партія довгий час виступала проти "задля збереження традиції", але врешті дійшла висновку, що такий крок важливий задля безпеки пожежників, поліції та інших служб.

Також достатня підтримка пропозиції є у Сенаті.

У Нідерландах ще з 2020 року заборонена одна з категорій піротехніки, відома як F3, зараз йдеться про заборону групи F2, яку вважають менш небезпечною під час використання.

Якщо це рішення буде ухвалене, у продажі залишиться лише категорія F1.

Чисельність прихильників жорсткіших заборон на піротехніку різко зросла після останнього святкування Нового року, коли в країні зафіксували понад 8000 різних інцидентів з піротехнікою, у тому числі з нападами на співробітників поліції і пожежників.У контексті можливої заборони говорять і про компенсації для представників індустрії. Бізнес просить про суму у 895 млн євро, аргументуючи, що вони з дотриманням чинного законодавства інвестували у виробництво і склади, а тепер не отримають очікуваного доходу.

Опоненти заборони наполягають, що найбільш небезпечна піротехніка вже заборонена та що варто зосередитися на заходах протидії хуліганам, які нападають на пожежників і поліцію під час виїздів.

Безвідповідальне поводження з піротехнікою спричиняє дискусії і в інших країнах ЄС. Так, у Бельгії після новорічних інцидентів закликали до заборони на продаж феєрверків в усьому ЄС.

У Німеччині понад мільйон людей підтримали петицію поліції про заборону піротехніки.