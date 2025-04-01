В Нидерландах приблизились к решению об усиленном запрете фейерверков

Парламент Нидерландов приблизился к решению о всеобщем запрете на использование фейерверков – за этот шаг выступают уже большинство депутатов.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Подавляющее большинство депутатов Палаты представителей поддерживают общий запрет на фейерверки – за это готовы голосовать 94 парламентария.

К этой группе теперь присоединилась и правительственная политсила "Новый общественный договор" (NSC), приняв соответствующее решение на заседании фракции. Партия долгое время выступала против "для сохранения традиции", но в конце концов пришла к выводу, что такой шаг важен для безопасности пожарных, полиции и других служб.

Также достаточная поддержка предложения есть в Сенате.

В Нидерландах еще с 2020 года запрещена одна из категорий пиротехники, известная как F3, сейчас речь идет о запрете группы F2, которую считают менее опасной при использовании.

Если это решение будет принято, в продаже останется только категория F1.

Численность сторонников более жестких запретов на пиротехнику резко возросла после последнего празднования Нового года, когда в стране зафиксировали более 8000 различных инцидентов с пиротехникой, в том числе с нападениями на сотрудников полиции и пожарных.

В контексте возможного запрета говорят и о компенсациях для представителей индустрии. Бизнес просит о сумме в 895 млн евро, аргументируя, что они с соблюдением действующего законодательства инвестировали в производство и склады, а теперь не получат ожидаемого дохода.

Оппоненты запрета настаивают, что наиболее опасная пиротехника уже запрещена и что стоит сосредоточиться на мерах противодействия хулиганам, которые нападают на пожарных и полицию во время выездов.

Безответственное обращение с пиротехникой вызывает дискуссии и в других странах ЕС. Так, в Бельгии после новогодних инцидентов призвали к запрету на продажу фейерверков во всем ЕС.

В Германии более миллиона человек поддержали петицию полиции о запрете пиротехники.