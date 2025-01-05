Понад мільйон німців підтримали петицію поліції про заборону піротехніки

Запущена профспілкою поліції Берліна (GdP) петиція про запровадження загальнонаціональної заборони на використання піротехніки в приватних будинках зібрала понад мільйон підписів.

Про це GdP написала у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

На момент написання новини петицію про заборону піротехніки для приватного використання у Німеччині підписали понад 1,1 мільйона людей.

"Вона продовжує набирати обертів – ви не можете її більше не підтримувати, це демократичний мандат", – додали в профспілці поліцейських Берліна.

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У петиції міститься заклик до заборони феєрверків на приватних територіях, що стане "важливим першим кроком до більшої безпеки для екстрених служб у новорічну ніч".

"Те, що ми зазнали минулої новорічної ночі, виходить за будь-які рамки. Це масове насильство проти наших колег має припинитися", – йдеться в петиції.

Напередодні Нового року та в новорічну ніч багато людей у Берліні отримали поранення, деякі з них – серйозні, через незаконні феєрверки. Пʼятеро людей у Німеччині загинули.

Раніше повідомлялось, що німецька поліція затримала 23-річного впливовця, який у новорічну ніч запустив феєрверк у бік квартири в Берліні.