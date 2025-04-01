ЗМІ: судді, що головувала на засіданнях у справі Ле Пен і соратників, надали охорону

У Франції надали охорону судді, яка головувала на засіданнях у справі, за вироком у якій лідерці ультраправих Марін Ле Пен заборонили участь в наступних президентських виборах.

Про це з посиланням на свої джерела у поліції повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

У поліції непублічно розповіли, що судді Бенедікт де Пертюї, котра два місяці головувала на засіданнях у справі про фіктивну роботу помічників євродепутатів "Нацоб’єдання", надали охорону.

Біля її будинку у Парижі почали патрулювання після того, як на адресу судді надійшли "дуже численні повідомлення, що містили у тому числі погрози".

Міністр юстиції Жеральд Дарманен ще у понеділок ввечері, після оголошення вироку, назвав неприйнятними будь-які погрози на адресу суддів, що брали участь у розгляді справи.

Нагадаємо, 31 березня паризький суд визнав винними Ле Пен та ще вісьмох євродепутатів "Національного об’єднання" у розкраданні публічних коштів у справі про фіктивних помічників у Європарламенті. Ле Пен засудили до двох років реального терміну, які вона зможе відбувати з електронним браслетом, та на 5 років заборонили обирати виборні посади – що означає неможливість для неї брати участь у президентських виборах 2027 року.

Ле Пен порівняла вирок з "ядерною бомбою" і заявила, що не проситиме президентського помилування. На її захист висловилися французькі праві та численні лідери правих політсил у Європі, у тому числі прем’єрка Італії Джорджа Мелоні та угорський прем’єр Віктор Орбан.

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