Ле Пен порівняла вирок собі з "ядерною бомбою"

Французька ультраправа політикиня Марін Ле Пен, яку суд визнав винною у справі про розкрадання публічних коштів, порівняла вирок собі з "ядерною бомбою", яку на неї "скинула система".

Заяву Ле Пен наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Вона заявила, що ультраправе "Національне об’єднання" "не дозволить, щоб у французького народу вкрали президентські вибори" після вчорашнього рішення суду, який фактично забороняє їй брати участь у президентських перегонах 2027 року.

За словами Ле Пен, вона хоче "захистити французький народ, який має право голосувати за того, за кого хоче".

Вона назвала вирок собі "ядерною бомбою", скинутою на неї "системою", а також підкреслила, що "якщо вони використовують проти нас таку потужну зброю, то це тому, що ми перебуваємо на межі перемоги на виборах".

"Ми не дозволимо цьому статися", – додала Ле Пен.

Ле Пен також звинуватила суди у "втручанні" у виборчий процес, заявивши, що це підриває здатність Франції захищати демократію в усьому світі.

Але водночас вона піддала різкій критиці повідомлення про погрози на адресу суддів, заявивши, що вони "скандальні" і "неприйнятні".

Як відомо, Марін Ле Пен засудили до двох років умовного терміну і двох – домашнього арешту з електронним браслетом, та 5-річної заборони обіймати виборні посади. Це означає, що вона не зможе балотуватись у президенти на виборах 2027 року.

Адвокат Ле Пен заявив, що вона оскаржить вирок. Але поки той буде чинним, заборона балотуватись на державні посади залишається в силі.

Детальніше читайте у статті: Приємно, проте небезпечно: які наслідки матиме вирок для "подруги Путіна" Марін Ле Пен.