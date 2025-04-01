СМИ: судье, возглавлявшей заседания по делу Ле Пен и соратников, предоставили охрану

Во Франции предоставили охрану судье, которая председательствовала на заседаниях по делу, по приговору в котором ультраправому политику Марин Ле Пен запретили участие в следующих президентских выборах.

Об этом со ссылкой на свои источники в полиции сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

В полиции непублично рассказали, что судье Бенедикт де Пертюи, которая два месяца председательствовала на заседаниях по делу о фиктивной работе помощников евродепутатов "Нацобъединения", предоставили охрану.

Возле ее дома в Париже начали патрулирование после того, как в адрес судьи поступили "очень многочисленные сообщения, содержащие в том числе угрозы".

Министр юстиции Жеральд Дарманен еще в понедельник вечером, после оглашения приговора, назвал неприемлемыми любые угрозы в адрес судей, участвовавших в рассмотрении дела.

Напомним, 31 марта парижский суд признал виновными Ле Пен и еще восьмерых евродепутатов "Национального объединения" в хищении публичных средств по делу о фиктивных помощниках в Европарламенте. Ле Пен приговорили к двум годам реального срока, которые она сможет отбывать с электронным браслетом, и на 5 лет запретили избирать выборные должности – что означает невозможность для нее участвовать в президентских выборах 2027 года.

Ле Пен сравнила приговор с "ядерной бомбой " и заявила, что не будет просить президентского помилования. В ее защиту высказались французские правые и многочисленные лидеры правых политсил в Европе, в том числе премьер Италии Джорджа Мелони и венгерский премьер Виктор Орбан.

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