На протесті у Белграді автомобіль в'їхав у натовп, поранивши поліцейського

У столиці Сербії Белграді автомобіль в'їхав у групу протестувальників, поранивши поліцейського, водія затримали.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал N1.

Кілька тисяч людей зібралися в середу в столиці Сербії, щоб вшанувати хвилиною мовчання 16 жертв обвалу частини даху залізничного вокзалу в місті Новий Сад. Трагедія сталася на початку листопада минулого року і спричинила хвилю масових протестів, які тривають і сьогодні.

Небезпечний інцидент стався під час протесту – легковий автомобіль в'їхав у натовп демонстрантів. Постраждала одна людина. Водій втік з місця події. Незабаром співробітники поліції зупинили його на вулиці Загумській і доставили до відділку.

Постраждалий працівник поліції звернувся до Військово-медичної академії, де йому діагностували легкі тілесні ушкодження.

Підозрюваного затримали на строк до 48 годин, після чого він буде доставлений до компетентної прокуратури із заявою про вчинення кримінального правопорушення.

Паралельна акція протесту була організована перед штаб-квартирою громадського мовника РТС у відповідь на неправдиву інформацію про студентів-протестувальників в телевізійних програмах новин. Присутні скандували "Брехати негарно" та "Блокада все ще триває".

Тисячі сербів 31 березня пройшли маршем чотирма містами, протестуючи проти тиску з боку уряду та мови ненависті, спрямованої на студентів і професорів університетів, які впродовж кількох місяців влаштовували акції протесту.

Студенти сербських університетів та їхні викладачі були ключовою силою загальнонаціональних демонстрацій, які також відображають ширше невдоволення правлінням президента Александара Вучича.

Своєю чергою сербський президент звинуватив протестувальників у тому, що вони працюють проти державних інтересів.

Нагадаємо, нещодавно Вучич говорив, що піде у відставку, якщо йому покажуть докази використання "звукової гармати" на протестах.

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