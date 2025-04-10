На протесте в Белграде автомобиль въехал в толпу, ранив полицейского

В столице Сербии Белграде автомобиль въехал в группу протестующих, ранив полицейского, водителя задержали.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал N1.

Несколько тысяч человек собрались в среду в столице Сербии, чтобы почтить минутой молчания 16 жертв обвала части крыши железнодорожного вокзала в Новом Саде. Трагедия произошла в начале ноября прошлого года и вызвала волну массовых протестов, которые продолжаются и сегодня.

Опасный инцидент произошел во время протеста – легковой автомобиль въехал в толпу демонстрантов. Пострадал один человек. Водитель скрылся с места происшествия.

Вскоре сотрудники полиции остановили его на улице Загумской и доставили в участок.

Пострадавший работник полиции обратился в Военно-медицинскую академию, где ему диагностировали легкие телесные повреждения.

Подозреваемого задержали на срок до 48 часов, после чего он будет доставлен в компетентную прокуратуру с заявлением о совершении уголовного правонарушения.

Параллельная акция протеста была организована перед штаб-квартирой общественного вещателя РТС в ответ на ложную информацию о студентах-протестующих, размещенную в телевизионных программах новостей. Собравшиеся скандировали "Врать некрасиво" и "Блокада все еще продолжается".

Тысячи сербов 31 марта прошли маршем по четырем городам, протестуя против давления со стороны правительства и языка ненависти, направленного на студентов и профессоров университетов, которые в течение нескольких месяцев устраивали акции протеста.

Студенты сербских университетов и их преподаватели были ключевой силой общенациональных демонстраций, которые также отражают более широкое недовольство правлением президента Александара Вучича.

В свою очередь сербский президент обвинил протестующих в том, что они работают против государственных интересов.

Напомним, недавно Вучич говорил, что уйдет в отставку, если ему покажут доказательства использования "звуковой пушки" на протестах.

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