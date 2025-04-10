У Білому домі уточнили, що тарифи Трампа проти Китаю становлять вже 145%

У Білому домі уточнили, що додаткові американські тарифи на імпорт з Китаю внаслідок останніх рішень Трампа складають не 125%, а 145%.

Про це повідомляє CNBC на основі спілкування з посадовцем з Білого дому, пише "Європейська правда".

Журналісти дослідили укази Трампа і припустили, що сукупна ставка тарифу проти Китаю може бути вищою за 125% – оскільки знайшли ще давніший указ Трампа про тариф 20%, який він запровадив "через фентаніл".

Співрозмовник у Білому домі підтвердив, що це правильне трактування.

Останнім розпорядженням президент США підвищив тарифи для китайського імпорту з 84% до 125% через те, що Китай вжив контрзаходів. Разом з 20% тарифу "пов’язаного з фентанілом", який Трамп встановив раніше, це 145%.

CNBC пояснюють, що цю уточнену ставку слід також додати до тієї ставки тарифу, що вже була чинною до повернення Трампа у Білий дім. 145% – це ставка, запроваджена усіма рішеннями Трампа протягом його поточного терміну.

Нагадаємо, 9 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу – без чіткої конкретики, на кого саме і як буде поширюватися це рішення.

Одночасно Трамп заявив про "негайне" підвищення тарифної ставки щодо Китаю до 125%.

Європейський Союз після рішення президента США про "90-денну паузу" у застосуванні американських тарифів в тому вигляді, як їх анонсували, також відкладає свої контрзаходи – але продовжить підготовку до їхнього потенційного запровадження.