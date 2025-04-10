В Белом доме уточнили, что тарифы Трампа против Китая составляют уже 145%

В Белом доме уточнили, что дополнительные американские тарифы на импорт из Китая вследствие последних решений Трампа составляют не 125%, а 145%.

Об этом сообщает CNBC на основе общения с чиновником из Белого дома, пишет "Европейская правда".

Журналисты исследовали указы Трампа и предположили, что совокупная ставка тарифа против Китая может быть выше 125% – поскольку нашли еще более давний указ Трампа о тарифе 20%, который он ввел "из-за фентанила".

Собеседник в Белом доме подтвердил, что это правильная трактовка.

Последним распоряжением президент США повысил тарифы для китайского импорта с 84% до 125% из-за того, что Китай принял контрмеры. Вместе с 20% тарифа "связанного с фентанилом", который Трамп установил ранее, это 145%.

CNBC объясняют, что эту уточненную ставку следует также добавить к той ставке тарифа, которая уже действовала до возвращения Трампа в Белый дом. 145% – это ставка, введенная всеми решениями Трампа в течение его текущего срока.

Напомним, 9 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает действие объявленных им беспрецедентных тарифов в отношении большинства стран мира – без четкой конкретики, на кого именно и как будет распространяться это решение.

Одновременно Трамп заявил о "немедленном" повышении тарифной ставки в отношении Китая до 125%.

Европейский Союз после решения президента США о "90-дневной паузе" в применении американских тарифов в том виде, как их анонсировали, также откладывает свои контрмеры – но продолжит подготовку к их потенциальному введению.