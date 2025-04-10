ЄС відкладе свої тарифи проти США після заяви Трампа про "90-денну паузу"

Європейський Союз після рішення президента США про "90-денну паузу" у застосуванні американських тарифів в тому вигляді, як їх анонсували, також відкладає свої контрзаходи.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму X, пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн зазначила, що у ЄС взяли до відома заяву Дональда Трампа і прагнуть "дати шанс перемовинам".

We took note of the announcement by President Trump.



We want to give negotiations a chance.



While finalising the adoption of the EU countermeasures that saw strong support from our Member States, we will put them on hold for 90 days.



If negotiations are not satisfactory, our… – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 10, 2025

"Хоча ми продовжимо фіналізувати ухвалення контрзаходів ЄС, які отримали рішучу підтримку країн-членів, ми поставимо їх на паузу на 90 днів. Якщо перемовини не завершаться задовільним результатом, наші контрзаходи почнуть діяти", – оголосила президентка Єврокомісії.

Вона додала, що підготовка до цього триватиме.

"Як я вже казала, усі варіанти залишаються "на столі", – додала фон дер Ляєн.

Ця заява підтвердила неофіційні повідомлення у ЗМІ про те, що ЄС може на 90 днів призупинити контрзаходи у відповідь на тарифи на сталь і алюміній, введені президентом Дональдом Трампом.

Нагадаємо, 9 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу – без чіткої конкретики, на кого саме і як буде поширюватися це рішення.

Одночасно Трамп заявив про "негайне" підвищення тарифної ставки щодо Китаю до 125%.