Хорватія обурилась вигнанням своїх громадян із Сербії через підтримку протестів

Хорватський уряд засудив Сербію за вислання більше десятка своїх громадян, які підтримали студентські антикорупційні протести у країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Посол Хорватії в Сербії Хідаєт Бішевич заявив, що за останні три дні з міркувань безпеки було вислано трьох хорватів, зокрема голову Хорватської торгової палати.

А за останні три місяці, за словами Бішевича, сталося більше десятка подібних випадків – причому деякі з висланих проживали в Сербії роками і в соціальних мережах висловлювали підтримку антиурядовим протестам.

Нагадаємо, протести в Сербії почалися в листопаді минулого року після того, як 16 людей загинули внаслідок обвалу бетонного накриття залізничного вокзалу в північному місті Новий Сад.

"Ми шукаємо роз'яснень від сербської влади щодо цієї неприйнятної практики, яку Хорватія засуджує", – заявив прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович.

Він додав, що Загреб скерував Сербії ноту протесту та поінформував Європейський Союз про цю проблему.

У січні Хорватія уже рекомендувала своїм громадянам відкласти поїздки до Сербії без крайньої необхідності після вислання пʼятьох хорватських громадянок.

Відносини між Белградом і Загребом залишаються холодними з часів війни за незалежність Хорватії в 1990-х роках, під час якої Белград політично і військово підтримував місцевих сербів.