Хорватия возмутилась изгнанием своих граждан из Сербии из-за поддержки протестов

Хорватское правительство осудило Сербию за высылку более десятка своих граждан, которые поддержали студенческие антикоррупционные протесты в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Посол Хорватии в Сербии Хидает Бишевич заявил, что за последние три дня из соображений безопасности было выслано трех хорватов, в частности председателя Хорватской торговой палаты.

А за последние три месяца, по словам Бишевича, произошло более десятка подобных случаев – причем некоторые из высланных проживали в Сербии годами и в социальных сетях выражали поддержку антиправительственным протестам.

Напомним, протесты в Сербии начались в ноябре прошлого года после того, как 16 человек погибли в результате обвала бетонного накрытия железнодорожного вокзала в северном городе Нови Сад.

"Мы ищем разъяснений от сербских властей относительно этой неприемлемой практики, которую Хорватия осуждает", – заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Он добавил, что Загреб направил Сербии ноту протеста и проинформировал Европейский Союз об этой проблеме.

В январе Хорватия уже рекомендовала своим гражданам отложить поездки в Сербию без крайней необходимости после высылки пятерых хорватских гражданок.

Отношения между Белградом и Загребом остаются холодными со времен войны за независимость Хорватии в 1990-х годах, во время которой Белград политически и военно поддерживал местных сербов.