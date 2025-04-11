Спецпосланник Трампа, который находится в России, встретится и с Путиным

Специальный посланник Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, который находится в России, проведет встречу с правителем РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает российский "Интерфакс", пишет "Европейская правда", об этом сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков, который сначала не раскрывал, готовится ли встреча, теперь сообщил, что "такая встреча будет".

Встреча Виткоффа и Путина состоится в Санкт-Петербурге, как и переговоры Виткоффа со спецпредставителем правителя РФ Дмитриевым.

Напомним, 10 апреля США и Россия обменялись заложниками, среди освобожденных есть женщина, которая задонатила в поддержку Украины.

Кроме того, делегации США и России 10 апреля встретились в Стамбуле для переговоров по дипмиссиям.